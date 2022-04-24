الرئيس الجزائرى: مصر دولة شقيقة وقطب أساسى فى القومية العربية

جاء ذلك، خلال اللقاء الصحفى الدوري، الذى عقده تبون، مع ممثلى الصحافة المحلية، وبثه التلفزيون الجزائرى الرسمي.
وأوضح الرئيس الجزائرى أن كافة الدول العربية أكدت مشاركتها فى القمة العربية المقبلة، التى سوف تستضيفها الجزائر، فى شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الدول العربية إزاء مختلف القضايا.
وأضاف أن العلاقات مع دول الخليج كانت ومازالت طيبة ولكنها تعرضت لبعض "الفتور" خلال الفترات الماضية.
وحول العلاقات الجزائرية مع مختلف القوى الدولية، نوه الرئيس الجزائرى إلى أن بلاده عضو أساسى فى حركة عدم الانحياز، وتربطها علاقات طيبة مع مختلف الدول، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
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