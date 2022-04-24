بيتيس يهزم فلنسيا بركلات الترجيح ويتوج بكأس ملك إسبانيا

تحكم ريال بيتيس بأعصابه ليفوز بركلات الترجيح 5-4 على فلنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ليلة الأحد، بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 عقب وقت إضافي في استاد لاكارتوخا.

وفي لقاء مفتوح مليء بفرص التسجيل مع تألق الحارسين، كان من الصعب الفصل بين الفريقين خلال 120 دقيقة. وأهدر يونس موسى ركلة الترجيح الرابعة لفلنسيا ليتفوق بيتيس 5-4 ويتوج باللقب.

وفي وقت سابق سجل هوجو دورو هدفا في الدقيقة 30 لفلنسيا ليلغي تقدم بيتيس المبكر عبر بورخا إجليسياس. وحقق بيتيس الإنجاز في عقر داره إشبيلية، ليضمن أول لقب كبير منذ فاز بنفس الكأس في 2005.

وكان الصراع شرسا بين أسلوب بيتيس القائم على الاستحواذ والعقلية الهجومية وبين الدفاع الصلب لفلنسيا والسرعة في التحول في الهجمات المرتدة.

وهيمن فريق المدرب مانويل بليغريني على الكرة، وكان بورخا إغليسياس هداف الكأس ورجل المباراة النهائية، أخطر أسلحته، لكن فلنسيا هدد منافسه باستمرار في الهجمات المرتدة، وتسبب هوجو دورو في إزعاج دائم لدفاع بيتيس.