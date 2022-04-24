روسيا: انخفاض عدد المواطنين الأجانب المحتجزين لدى أوكرانيا إلى 90 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى إن تسعين مواطنا أجنبيا يبقون محتجزين كرهائن من قبل القوميين، لاستخدامهم دروعا بشرية فى أوكرانيا. وكان ميزينتسيف قد ذكر فى 21 أبريل الماضي، أن القوميين الأوكرانيين يحتجزون 6134 مواطنا أجنبيا من 10 دول رهائن. وأشار إلى أنه لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة فى سبعة موانئ أوكرانية، ولا يمكنها الخروج إلى البحر بسبب خطر القصف الشديد والألغام التى نشرتها كييف.

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