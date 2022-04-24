إصابة 11 شخصا إثر تفجير فى نيجيريا

إصابة 11 شخصا إثر تفجير فى نيجيرياأدى هجوم جديد فى شمال شرق نيجيريا إلى إصابة 11 شخصا بعد تفجير في حانة بولاية تارابا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت، ووقع التفجير في حانة تقدم مشروبات كحولية مهربة في منطقة نوكاى على مشارف عاصمة الولاية جالينجو بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة عثمان عبد الله لوكالة "فرانس برس".

وقال عبد الله: "المتفجرة المخبأة في كيس من البوليثين تركها شخص مجهول في الحانة أثناء انقطاع التيار الكهربائي" مشيرا إلى "إصابة 11 شخصا في الانفجار، هم عشرة رجال وامرأة ".

ورفض المتحدث التكهن بهوية المتورطين بالتفجير الذى جاء بعد ثلاثة أيام من هجوم دام تبناه تنظيم "داعش".

والأربعاء تبنى التنظيم هجوما وقع الثلاثاء وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 16 آخرين فى حانة فى شرق البلاد، فى ناحية تقع خارج نطاق المنطقة التقليدية لعملياتهم فى شمال شرق البلاد.

وفى شمال شرق البلاد، يقاتل الجيش أيضا تمردا، بدأ قبل أكثر من 10 سنوات وخلف حتى الآن أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح.

