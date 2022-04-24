نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo وطريقة التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك تفاصيل عن منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo التي أطلقتها وزارة الكهرباء في الأردن من أجل حصول المواطنين على تعرفة الكهرباء الجديدة التي توفر لك الدعم في الكهرباء، ويمكنك الحصول على هذا الدعم من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته هيئة الطاقة والمعادن لكي تسهل عليك عملية التسجيل من أجل حصولك على الدعم.

منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo

ربما تكون بحاجة إلى الدعم ولن يتوفر لديك المبالغ الكافية لدفع مصروف الكهرباء الشهري، ولذلك عملك الحكومة الأردنية على مساندتك من خلال توفير دعم الكهرباء للمواطن.

طريقة تسجيل دعم الكهرباء

هذه تكون الخطوات الرئيسية والتي يجب تنفيذها بدون أي خطأ من أجل الاشتراك في برنامج الدعم المقدم، وهي تكون:

أن تقوم أولا بالدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الوزارة عبر هيئة الطاقة والمعادن.

عليك أن تتعرف على الشروط الخاصة المطلوبة للتسجيل في برنامج الدعم وتتأكد من أن هذه الشروط متطابقة معك.

قم بعد ذلك بتعبئة كل البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل اسمك بالكامل ورقم بطاقتك الشخصية ورقم هاتفك، ويجب أن تتأكد أن هذه البيانات صحيحة.

قم بعدها بالضغط على “التعهد والإقرار بصحة المعلومات” وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة “حفظ”.

في الخطوة التالية سوف تصلك رسالة تحتوي على قبول طلبك أو رفضه.

المستندات المطلوبة لتوفير الدعم

هناك بعض المستندات الأساسية المطلوبة عند التسجيل في برنامج الدعم، والتي تكون:

أن يتوافر لديك الرقم الخاص بدفتر العائلة الخاص بالمتقدم إلى الطلب.

أن يتوافر لديك الرقم الوطني لكل فرد من أفراد الأسرة لتقوم بتقديمه.

عليك أن تقدم أيضاً الرقم أيضاً الرقم الاشتراك الموجود في وصل الكهرباء الخاص بالمتقدم.

جميع البيانات الخاصة بالمستفيد مثل رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد ورقم العداد.

وبذلك سيتم قبول طلبك بكل سهولة ما دام يتوافر لديك كل الأساسيات المطلوبة.

بعد قراءتك لهذا المقال فإنك تستطيع التسجيل في منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba gov jo من أجل الحصول على الدعم المقدم من وزارة الكهرباء لتسهيل سبل المعيشة ومساعدة المواطنين والأسر المحتاجة.