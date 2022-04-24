موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 ورابط التقديم على الدعم sbis

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عمر شويل - جدة ننشر موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد إعلان الموارد البشرية اليوم السبت الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر رمضان الجاري عن تمديد فترة التقديم للمستفيدين الحاليين ممن يحصلون على دعم معاش الضمان الاجتماعي السابق، حيث كانت قد منحت الوزارة لهذه الفئة ستة أشهر للانتقال من النظام السابق إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت على ضرورة تسجيلهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن خلال ثقفني نوفر نص بيان الوزارة بشأن تمديد فترة التسجيل، إلى جانب توفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود حد زمني لانتهاء التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك فقط يتعلق بالمستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي القديم، حيث منحتهم ستة أشهر للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد بدأت هذه المدة اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المطور.

ومن جانبها أكدت على نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان المطور الجديدة، فلم يعد بالإمكان التقديم على البرنامج عن طريق منصة الضمان الاجتماعي السابقة، ويجب العلم أن المدة المحددة لانتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور خاصة فقط بالمستفيدين الحاليين ممن يحصلون على معاش الضمان القديم في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للمتقدمين الجدد فلا نهاية لتسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تستمر المنصة في استقبال الطلبات بشكل دائم ومستمر، وبذلك يمكنهم التقديم في أي وقت، ومن المقرر أن باب التسجيل يتم إغلاقه في تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل، ولكن أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم السبت بتاريخ 24 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 23 رمضان 1443 عن تمديد فترة التسجيل حتى حلول الموعد المرفق بالتالي:

موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق: الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال كافة الطلبات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن من خلال المنصة التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، والاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وكلمة المرور، وإصدار مشهد من الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة الدعم الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

وبعد توضيح موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الحاليين للرد على سؤال البعض “متى ينتهي التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد؟”، فيمكن الآن التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي وفق المعايير الجديد للاستحقاق، إلى جانب إمكانية الإطلاع على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443.