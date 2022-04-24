نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تحصين أداء العمرة 1443 عبر موقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تحصين أداء العمرة 1443، أعلنت عنها وزارة الحج والمعرة بالمملكة العربية السعودية، وهذا بعد أن ورد العديد من الأسئلة من طرف المسعلمين الذين يرغبون في معرفة إذا ما كان التحصين شرطا أساسيا في أداء العمرة، نخصّ بالذكر كل الأشخاص المقبلين على أدائها، هذا وقد نوّهت الوزارة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على تويتر إلى ضرورة سلامة المعتمرين، واشترطت ألا يكونوا مصابين بفايروس كورونا، وألا يكونوا مخالطين لأشخاص مصابين قبل قدومهم إلى أراضي المملكة وحين قيامهم بطلب التصاريخ الخاصة بالعمرة، من أجل مناسك العمرة، وهذا من أجل ضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بالوباء، وقد تم فتح أبواب العمرة مجددا منذ فترة قصيرة فقط، وسنذكر لكم تفاصيل الموضوع عبر مقالنا هذا.

شروط تحصين أداء العمرة 1443

يستعلم العديد من المسلمين عن شروط تحصين أداء العمرة 1443، هذه الأخيرة أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها على تويتر، ومن الضروري أن لا يكون الأشخاص الراغبين في أداء العمرة مصابين بوباء كورونا أو كانوا برفقة مصابين من قبل، ومن الجدير بالذكر أنّ الحجز لأداء العمرة يكون بشكل إلكتروني فقط دون تكلف عناء التنقل إلى المؤسسات.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن حجز العمرة يتم من خلال تطبيق اعتمرنا الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض تحديدا. حيث يمكن لكل الأشخاص أن يقوموا باستكمال كل الإجراءات الضرورية المطلوبة من خلال تطبيق اعتمرنا فقط. إلى جانب ذلك فالتطبيق يقدم خدمة أخرى، وهي إمكانية القيام بالبحث عن موعد لاحق في حال لم يجد الشخص الراغب في أداء العمرة أي مواعيد متاحة.

عودة المعتكفين للمسجد الحرام

تم الإعلان مؤخرا عن عودة الاعتكاف إلى المسجد الحرام بعد نقص انتشار وباء كورونا. هذا وأعلن المسؤول عن شؤون المصاحف بأنه سيتم توزيع مصاحف لكل لمعتكفين كهدايا. وهي طبعة جديدة من المصحف المجمع للملك فهد، كما سيتم منحهم سجادات صلاة أيضا. ومن الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام العمل على توزيع المظلات لكل المعتمرين.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع شروط تحصين أداء العمرة 1443. وهو من بين أبرز المواضيع التي يبحث عنها الأشخاص المقبلين على أداء العمرة مؤخرا. وقد اشترطت وزارة الحج والعمرة وجوب سلامة كل الأشخاص الوافدين من أجل أداء المناسك، كما تم الإعلان أيضا عن عودة المتكفين إلى المسجد الحرام من أجل الاعتكاف.