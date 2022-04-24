عاجل “خبر مفرح” تمديد موعد التسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروطه للشباب والمطلقات والأرامل

شروط الضمان الاجتماعي المطور للشباب والمطلقات والأرامل نتحدث عنه من خلال مقال اليوم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات الضمان الاجتماعي بالنظام الجديد هدفها الأول تطوير الفئات المستهدفة من الموظف وغير الموظف أو المتقاعد على المعاش، كما أنها اعتمدت في شروط الاستحقاق على قيمة القدرة المالية في توفير احتياجات الأسرة الأساسية ولا يعتمد على سن المستفيد، وهذا بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الشباب لكي يتم توفير وظائف مناسبة لهم، حيث أن من أهداف الوزارة تطوير النظام الحالي بتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج، ولهذا تم التنسيق بين الوزارة وصندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكان الهدف من ذلك العمل على توفير دورات تدريبية لتأهيل أفراد الأسرة التي لديهم القدرة على العمل، وهدفها من ذلك هو إنشاء مجتمع سعودي متطور لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تمديد موعد التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عبر موقعها الرسمي على تويتر عن مد إتاحة التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين بالنظام القديم إلى 30/10/2022 فعلى مستفيدي الضمان سرعة التسجيل حتى لا يتم إيقاف الدعم فلابد من التسجيل قبل انتهاء هذا الموعد وتحديث البيانات.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة والأرملة 1443