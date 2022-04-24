متى نزول المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 للمستفيدين وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة متى نزول المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 سؤال يبحث عن اجابته الالاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، خاصة في ظل اقتراب عيد الفطر المبارك واحتياجهم إلى الأموال لشراء مستلزمات العيد من ملابس ومأكولات، حيث من المتوقع أن تصرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 قبل انقضاء الشهر الكريم بناءا على توجيهات وأوامر ملكية أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وتعد مكرمة المكرمة الملكية عبارة عن دعم مالي يتم صرفه للأسر الفقيرة والمحتاجة في اطار سعي الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

متى نزول المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

وخلال الفترة الماضية، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد صرحت أن نزول المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 سيتم ايداعها في حسابات المستفيدين خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، دون أن يتم تحديد موعد معين لصرفها ولكن قريبا سيتم الكشف عنه، ويتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي المطور للفئات الأكثر احتياجا دون غيرهم في اطار رؤية المملكة 2030، وتختلف قيمتها من أسرة لأخرى بناءا على عدد الأفراد.

قيمة المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

أما عن قيمة المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 فهي لا تتخطى حاجز الـ3000 ريال سعودي على النحو التالي:

يحصل عائل الأسرة على 1000 ريال سعودي، فيما يحصل التابعين على مبلغ 500 ريال سعودي.

يحصل الفرد المستقل على مبلغ 1,000 ريال سعودي.

شروط استحقاق المكرمة الملكية 1443

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق المكرمة الملكية 1443، والتي يتم صرفها بشكل غير منتظم، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم على أراضي المملكة بشكل دائم.

الحد الأدنى لراتب المُتقدم عن 3,600 ريال سعودي.

أن يقوم بتحديث بياناته بشكل دائم لضمان الاستفادة من الدعم.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

ومن المتوقعأن يتم صرف المكرمة الملكية قبل حلول أول أيام عيد الفطر المبارك لكافة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وذلك لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، ويمكنك الاستعلام عن كافة ما يخص المكرمة الملكية لشهر رمضان من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الانترنت.