باريس سان جيرمان يحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة

عادل باريس سان جيرمان الرقم القياسي بحصد لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد التعادل 1-1 مع عشرة لاعبين من ضيفه لانس، السبت.

وتقدم ليونيل ميسي لصاحب الأرض قبل أن يدرك كورنتين جان التعادل للانس، ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 78 نقطة قبل أربع جولات من النهاية متقدما بفارق 16 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، الذي يحل ضيفا على ستاد رانس، الأحد.

ونال فريق العاصمة الفرنسية ثمانية من آخر عشرة ألقاب للدوري، ولم يحرمه من اللقب سوى موناكو في 2017 وليل في العام الماضي.

وأصبح باريس سان جيرمان يتقاسم الرقم القياسي مع سانت إيتيين، الذي نال عشرة ألقاب في الفترة ما بين 1957 و1981.

لكن اللقب لم يكن كافيا، إذ غادرت مجموعة من جماهير باريس سان جيرمان الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة تعبيرا عن إحباطها بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الفرنسي دوري الأبطال عندما فرط في تفوقه 2-صفر في النتيجة الإجمالية ليخسر 3-2 أمام ريال مدريد في غضون 15 دقيقة.

ولم تظهر بعض الجماهير دعمها للفريق على الرغم من الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري وتسجيل 16 هدفا.