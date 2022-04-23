خلي بشرتك زي بشرة اليابانيين بكريم النشا الكوري تفتيح وتبييض فوري وإزالة السواد والبقع نهائياً

تهتم الكثير من الفتيات بالبشرة حتى تبدو بشكل جميل وجذاب حيث يعملون على إستخدام العديد من الوصفات والخلطات الكيميائية التي يعتقدون أن لها مفعول سريع في الحصول على بشرة بيضاء وجذابة والتمتع ببشرة صافية خالية من أي بقع داكنة وتعتبر من أكثر هذه الوصفات الشائعة هي خلطات الكريمات التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد وتجعل البشرة بشكل غير مقبول ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات الكورية التي تجعلكي تحصلين على ماتحلمين به من البشرة.

مكونات عمل كريم النشا الكوري لتببيض الوجه

ملعقتان كبيرتان من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبييض الوجه