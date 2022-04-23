نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلي بشرتك زي بشرة اليابانيين بكريم النشا الكوري تفتيح وتبييض فوري وإزالة السواد والبقع نهائياً في المقال التالي
تهتم الكثير من الفتيات بالبشرة حتى تبدو بشكل جميل وجذاب حيث يعملون على إستخدام العديد من الوصفات والخلطات الكيميائية التي يعتقدون أن لها مفعول سريع في الحصول على بشرة بيضاء وجذابة والتمتع ببشرة صافية خالية من أي بقع داكنة وتعتبر من أكثر هذه الوصفات الشائعة هي خلطات الكريمات التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من الجلد وتجعل البشرة بشكل غير مقبول ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات الكورية التي تجعلكي تحصلين على ماتحلمين به من البشرة.
مكونات عمل كريم النشا الكوري لتببيض الوجه
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبييض الوجه
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقتان
- كبيرتان من زيت جوز الهند وضيفي إليهم خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتماسك.بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو وإذا ترغبين في إضافة الزبادي
- مع هذا الكريم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الزبادي وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف ومتماسك يشبه الكريم.
- بعد تحضير هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء وبالغسول المناسب ويشترط غسل البشرة بالماء الفاتر مائل للدفئ.
بعد ذلك قومي بتجفيف البشرة جيدا حتى تتخلصين من الماء نهائيا ثم عليكي بعد ذلك بوضع هذا الكريم الكوري
- على بشرتك وبالتساوي وفي جميع أجزاء الوجه خاصة في مناطق حول العينين للتخلص من الهالات السوداء تماما.
- بعد وضع ذلك الكريم قومي بتركه على بشرتك لمدة ساعتين على الأقل حتى التأكد من جفافه على البشرة وكذلك التأكد من أن البشرة عملت على إمتصاصه جيدا.
- بعد ذلك قومي بفرك هذا الكريم من على بشرتك ثم قومي بغسل الوجه جيدا بالماء البارد حتى تتمكنين من غلق مسام الوجه تماما.
- بعد غسل الوجه عليكي بإستخدام ماء الورد لتهدئة البشرة وكرري إستخدام هذا الكريم الكوري يوميا للحصول على نتائج أفضل.
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