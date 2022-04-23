نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت وطريقة التجديد إلكترونياً للوافدين والمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم اللجوء إلى التوجه إلى مقر الحكومة الكويتية للاستفسار عن جاهزية البطاقة وتجديدها، وهذا الأمر كان يأخذ وقت وجهد من كل متقدم، وحرصًا من جانب الحكومة الكويتية قد طرحت خدمة إلكترونية تساعد كل متقدم في تجديد البطاقة ومعرفة جاهزيتها، لذلك يتم البحث عن طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت.

الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت

يتم الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية في الكويت ومدى جاهزيتها من خلال اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المتقدم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت عبر الإنترنت.

ثم يقوم بعدها بتسجيل الرقم المدني الخاص به بصورة صحيحة داخل الحقل المخصص له، ومن بعدها يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وبالتالي تتم عملية الاستعلام بالصورة المطلوبة.

طريقة تجديد البطاقة المدنية في الكويت إلكترونيًا

لكي يتم تجديد البطاقة المدنية، فيجب أن يوم المتقدم باتباع سلسلة من الخطوات الآتي ذكرها:

يقوم المواطن أولًا بالدخول بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لهيئة المعلومات المدنية

ومن بعدها يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تجديد البطاقة المدنية للمواطنين.

ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات التي تطلب من المتقدم بصورة صحيحة، ومن بعدها يتم سداد مجموعة من الرسوم، حتى يتم استلام البطاقة الجديدة.

كيفية تجديد البطاقة المدنية للوافدين

تتم عملية تجديد البطاقة للوافدين من خلال اتباع هذا الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يتم الذهاب إلى الرابط المخصص لهيئة المعلومات المدنية بالكويت.

وبعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة تجديد بطاقة مدنية لغير الكويتي.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم بصورة صحيحة، وبعدها يتم كتابة كود التحقق الظاهر أمامنا بالصفحة بعد إتمام عملية التسجيل.

وبعدها يتم إرفاق الملفات المطلوبة على الموقع، ثم يتم النقر على أيقونة التقديم المتواجدة بالصفحة، وبالتالي تتم عملية التجديد بالصورة الصحيحة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم طريقة الاستعلام عن البطاقة المدنية في الكويت، حيث لاحظنا أن الحكومة الكويتية قد قامت بتسهيل كل ما هو صعب على المواطنين، وذلك بعد طرح هذه الخدمة الإلكترونية إليهم، كما سردنا كذلك طريقة تجديد البطاقة لكل من المواطن الكويتي والوافد أيضًا.