إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم فى خلة على أغنيم بمنطقة القرينات ببلدة صوريف، وأطلقوا الرصاص الحى ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا لتلقى العلاج فى مستشفيات الخليل. وأوضحت المصادر أن الإصابات تمثلت فى إصابة مواطن بالرصاص الحى فى بطنه، وآخر فى ساقه، والثالث أصيب بشظايا الرصاص الحى فى أطرافه. وكان جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وأطلقوا الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز السام، وهو ما تسبب فى إصابة العشرات بالاختناق وتم معالجتهم ميدانيًا.

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