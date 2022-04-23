712 ألف مستفيد من خدمات الترجمة داخل المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الإرشاد المكانى التابعة للإدارة العامة للغات والترجمة السعودية، اليوم السبت، إن أكثر من 712 ألف مستفيد من 23 لغة داخل المسجد الحرام استفادوا من خدمات الترجمة خلال العشرين يوما من شهر رمضان المبارك.





وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن وكالة اللغات والترجمة تواصل تقديم خدماتها الإرشادية والإثرائية، حيث رصدت 29 لوحة ضمن مبادرة تدقيق وتصحيح اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام، كما جرى تقديم الدعم للإدارات والجهات الخارجية ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائى.

وفى السياق، وفرت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية لقاصدى المسجد الحرام، كونترات رقمية بها أجهزة لوحية تفاعلية محمل بها إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية منها (وابتغوا إليه الوسيلة، إرشادات من الكتاب والسنة، البركة، وهديناه النجدين، يا أخيتى) بعدة لغات عالمية من أهمها (الإنجليزية، الأوردية، المليبارية، الهوساوية، الفرنسية، البنغالية، الأندونيسية، الروسية).

وأوضحت الوكالة أنه يوجد حولها بنرات مصممة بباركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لدى الزوار والقاصدين بالقارئ الإلكترونى (QR) وذلك مواكبةً للتحول الرقمى بتفعيل التقنية فى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين.

يذكر أن الإدارة أطلقت برنامج "الحكمة" بهدف توجيه قاصدى بيت الله الحرام بالأسلوب الأمثل وتقديم النصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، كما يُعد هذا البرنامج إمتداداً لسلسلة من البرامج والمبادرات للإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام.