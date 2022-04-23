ميقاتى يطلب استنفار الأجهزة المعنية لإنقاذ ركاب الزورق الغارق بطرابلس

جدة - نرمين السيد - وأكد "ميقاتى"، أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس. وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبنانى للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب. كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل على حمية لاستنفار جميع المعنيين فى مرفأ طرابلس للمساهمة فى عملية الإغاثة. وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالى العاصمة اللبنانية بيروت. ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.

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