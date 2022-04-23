غرق زورق يقل 60 شخصا بطرابلس شمالى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات اسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب الزورق. وتفيد المعلومات الأولية أن الزورق كان يقل ركابا وانطلق بطريقة غير شرعية من منطقة طرابلس دون أن تتحدد بعد الجهة التى كان يقصدها المركب أو جنسيات ركابه.

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