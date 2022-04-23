الحكومة اللبنانية تقرر هدم صوامع مرفأ بيروت

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دوت الخليج :- قررت الحكومة اللبنانية في اجتماع عقدته، اليوم الخميس، هدم صوامع القمح في مرفأ بيروت، والتي تضررت بشكل كبير نتيجة انفجار المرفأ في الرابع من آب عام 2020.

وجاء قرار الحكومة بهدم الصوامع التي تعتبر من أبرز معالم بيروت، بعد دراسات هندسية متعددة أكدت ضرورة الهدم لأن بقاءها متصدعة سيتسبب بأضرار جسيمة.

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