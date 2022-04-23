موعد صدور المكرمة الملكية 2022 لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذين انتظروا صدورها منذ بداية شهر رمضان 1443، وسط التوقعات التي تزداد يوما بعد يوم عن الموعد المقرر، ومن المرجح لها أن تودع في هذا الموعد المقرر مسبقا من وزارة الموارد لبشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان ليتم تحديد موعد الصرف حسب المصرف التابع له كل مستفيد.

“أوشكت” موعد صدور المكرمة الملكية 2022 لصرف 1000 ريال بالضمان sbis.hrsd.gov.sa

يختلف موعد الصرف عن يوم الإيداع عن اليوم الذي يصدر فيه الأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم الملك في الشهر الكريم بإصدار العديد من الأوامر الملكية السارة على قلوب الملايين من الشعب السعودي، وتقوم وكالة الأخبار الرسمية، وكالة واس على صفحة تويتر بالإعلان عن تلك الأوامر والقرارات لحظة بلحظة، ويتابع معكم موقعنا الاخبار فور الإعلان عنها والتي تعتبر البشرى السارة لملايين المواطنين السعوديين مع قدوم عيد الفطر.

قرارات خادم الحرمين الشريفين حول المكرمة الرمضانية 2022

ينتظر الجميع صدور القرارات، حيث تكون بالموفقة على المكرمة وإيداع المبلغ المطلوب ن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حسابها لتقوم بتوزيعه على المستحقين بالقدر المتاح لكل مستفيد منهم، وقد صدر الأوامر الملكية بالعام الماضي في 13 رمضان 1442 وينتظر الملايين صدورها في هذا العام.

المكرمة الملكية القيمة فرد مستقل 1000 ريال رب الاسرة 1000 ريال فرد تابع 500 ريال الحد الأقصى للصرف 3000 ريال.

لماذا تأخر نزول المكرمة المكية هذا العام مقارنة بالعام الماضي

بسبب ارتفاع أعداد المستفيدين منها مقارنة بالعام الماضي وإضافة والآلاف من التسجيلات الجديدة في الضمان.

عدم وصول رسالة الأهلية للمرحل الخامسة من الضمان والذي يكون المشمولين بالضمان من حقهم وصول المكرمة إليهم.

استمرار الوزارة في خصر الأعداد والتي يتم على إثرها طلب المبالغ المقررة من الجهات السامية والتي تقوم بالموافقة على صدورها.

موعد نزول المكرمة الملكية 1443

توجد العديد من التوقعات المقررة لها في خلال الأيام القليلة المتبقية حيث توشك على النزول ومن المتوقع لها أن تكون في 26 رمضان 1443 الموافق 27 أبريل مع رواتب التأهيل الشامل بعد يتم الانتهاء من رسائل الأهلية لمستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الخامسة.

الاستعلام عن نزول المكرمة بحساب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية