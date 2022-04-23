عاجل رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443ه‍ – 2022

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ١٤٤٣ه‍ – ٢٠٢٢م أعلنت المركز الوطني لقياس الذي يعد تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يتم التقديم فيه من قبل طلاب المملكة العربية السعودية بعد المرحلة الثانوية قبل الانتساب للكليات ليعمل علي أعداد اختبارات من قبل التعليم العالي لتقوم بتقليم قدرات الطلاب ومهاراتهم الدراسية كما يتواجد العديد من الاختبارات الاختيارية بالإضافة إلى الاختبارات الإجبارية للقبول بالجامعات والكليات بحيث تقوم كل جامعة بتحديد درجة معينة لها ومن تلك المقال نتناول تقرير عن نتائج قياس لهذا العام.

نتائج قياس برقم الهوية أو رقم السجل المدني



يتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية من خلال الموقع الخاص بها عن طريق النحو التالي:



يتم كتابة الرابط للدخول إلي موقع قياس.

القيام بتسجيل الدخول برقم الهوية أو رقم السجل المدني وكتابة كلمة المرور.

الضغط علي لست روبت.

النقر علي تسجيل الدخول.

يمكن أنشاء حساب جديد من خلال سجل الآن.

التوجه إلي الاختبارات ليتم عرض جميع الاختبارات المتاحة الخاصة بالطالب.

تحديد الاختبار المطلوب والاستعلام عنه.

إدخال البيانات اللازمة.

النقر علي بحث.

عرض نتيجة الاختبار.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1443 – 2022



قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوفير موقع إلكتروني لمعرفة نتائج القدرات العامة للطلاب ويمكن الدخول علي الموقع الرسمي المركز الوطني قياس من خلال هذا ( رابط موقع قياس ).

شروط التسجيل لعضوية قياس

يجب كتابة رمز التحقق الذي يرسل علي رقم الهاتف.



ينبغي تسجيل بيانات سجلك المدني وتاريخ ميلادك.

كتابة كافة بياناتك الشخصية المطلوبة منك وبكل دقة وصحية.

توفير المستندات المطلوبة منك مثل شهادة التعريف وتكون معتمدة من جهة العمل لتكون متضمنه الراتب أو الراتب الأساسي.

صورة شخصية وصورة من فيزت الحساب البنكي.

موعد نزول درجات القدرات ورقي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية نتائج اختبار القدرات الورقي لعام ١٤٤٣ه‍ -٢٠٢٢م انه يتم خلال شهر من الاختبار الورقي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443ه‍ – 2022.