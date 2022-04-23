السعودية استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2022 بتوجيهات ملكية

إجازة عيد الفطر المبارك 1443 في جميع إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الجوف تم توجيه أمر اليوم السبت 23 أبريل 2022 الموافق 22 رمضان 1443 من قبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا للأوامر الملكية الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتسيير شؤون المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة والعمل على إنجاز أعمالهم وحرصًا منهما على راحة المواطنين والكقيميين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وزارة الموارد البشرية اجازة عيد الفطر المبارك 1443

في نفس السياق السابق فوفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية دوام رمضان 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة ومن حيث موعد البدء من آخر يوم دوام في رمضان 1443 كالتالي:

أولًا إجازة نهاية دوام رمضان 2022 القطاع الحكومي والعام ستبدأ يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 الموافق 26 أبريل 2022، ولمدة 10 أيام أي تنتهي بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022. كذلك ستبدأ إجازة القطاع الخاص والغبر ربحي بالمملكة يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ولمدة 4 أيام أي تنتهي بعد عيد الفطر يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.

وزارة التعليم اجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والمعلمات 1443 بتوجيه ملكي

كذلك بدأ من يوم الخميس الماضي 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 مع انتهاء دوام اليوم الدراسي رسميًا بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان تخفيفًا على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالسعودية في فترة الصيام، واستعدادًا لمناسك العشر الأواخر من رمضان وسرى القرار الملكي على جميع المدارس السعودية وقد أوضح الخبير التعليمي عادل الحارثي أن الإجازة شملت المعلمين والمعلمات وأيضًا الهيئة الإدارية، وستستمر مدة 13 يوم متواصلة حيث تنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022.

اجازة عيد الفطر ونهاية دوام رمضان 2022 للعاملين بالبنوك في المملكة العربية السعودية

في الختام بالنسبة للبنوك السعودية كما أعلنتها من قبل وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر فبمشيئة الله سيستمر العمل فيها خلال شهر رمضان حتى يوم الأحد 30 شهر رمضان 1443 الموافق 1 مايو 2022 وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل اجازة عيد الفطر 2022 وعن العودة للعمل ستكون مثلها مثل القطاع الخاص والغبر ربحي يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.