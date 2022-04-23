نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور إبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن المعاش برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور إبريل 2022، حيث إن ذلك السؤال يعد واحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر في أذهان المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون على موعد صرف هذا المعاش لشهر رمضان المبارك والذي من المتوقع إن يتم صرفة قبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

الضمان الاجتماعي المطور إبريل 2022

معاش الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج الاجتماعية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي يعمل على توفير نوع من الدخل الشهري للمواطنين وذلك لأن يساعد بعض فئات المجتمع في تحسين الدخل لهم، وقد عملت وزارة الموارد البشرية على تطوير هذا النظام لتقديم الدعم للفئات الأكثر أحتياجاً.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

عملت وزارة الموارد البشرية على وضع عدة شروط لابد من توافرها من أجل التسجيل في المعاش، حيث إن تلك الشروط تكون تبعاً للنحو التالي وهي:

يجب إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون المتقدم للحصول على المعاش لا يزيد الراتب الشهري له عن الحد الأقصي للضمان.

إن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة.

يجب إن يكون المتقدم غير لدية مشروعات تجارية تساعد علي الربح.

يشترط إن يكون من ضمن الفئات المستحقة للضمان.

يجب إن يكون مستقل السكن وغير مقيم في مراكز الأيواء.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور إبريل 2022

حتي الأن لم تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد تاريخ صرف المعاش ولكن من المتوقع إن يتم إيداع المعاش في الأيام القادمة وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وبمجرد إن يتم الإيداع يصل إلى المستفيد رسالة نصية على الهاتف المحمول بتاريخ الإيداع، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن نزول معاش الضمان عبر القيام بالأتي: