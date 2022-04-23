نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان ورابط الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام في هذا المقال، موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي والتي تصرف للفئات الأكثر احتياجاً في المملكة العربية السعودية المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، والتي ترقبها الكثيرون من المواطنين طوال الشهر الكريم على أحر من الجمر، ويتم صرف المكرمة وفقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، وهذا حتى يتمكن المواطنين من شراء كافة مستلزمات الشهر الكريم من أكل وشرب وغيرها من الاحتياجات، بالإضافة إلى مستلزمات عيد الفطر المبارك.

مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

تعتبر مكرمة الضمان الاجتماعي واحد من أهم المبادرات المهمة في المملكة العربية السعودية، والتي يتم صرفها خلال شهر رمضان بالنسبة لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتختلف قيمة المكرمة من شخص لأخر حسب أفراد الأسرة، حيث يتم صرف مبلغ 1000 ألف ريال للأسرة المكونة من شخص واحد فقط، ومبلغ 1500 ريال سعودي للأسرة التي تحتوي على شخصين، وبالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال ولا تتجاوز قيمة المكرمة عن 3000 ألف ريال سعودي.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 2022

هناك الكثير من الأخبار المؤكدة أنه سيتم صرف المكرمة الملكية خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالرغم من عدم إصدار قرار رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول موعد صرفها، حيث تأخر صرف المكرمة بشكل ملحوظ وهذا أثار الجدل الواسع بين المواطنين، فالجميع من مستفيدي الضمان الاجتماعي يترقبون المكرمة لشراء مستلزمات العيد من لبس ومأكل ومشرب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط الخاصة بالمكرمة الملكية، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون الشخص المتقدم للاستفادة من المكرمة سعودي الجنسية.

أن لا يتعدى الدخل الشهري له عن 3000 ألف ريال سعودي.

أن يكون مستقر ومقيم في المملكة على الأقل ثلاثة أشهر.

لا يمتلك أي عقارات أو أراضي زراعية باسمه.

أن يكون واحد من مستفيد الضمان الاجتماعي بأي نوع.

لينك الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

قطاع كبير من المواطنين المنتظرين الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعية، يبحثون بشكل كبير عن كيفية الاستعلام عنها، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية: