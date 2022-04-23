التسجيل في القروض السكنية ليبيا 2022

نقدم لكم طريقة ورابط التسجيل في القروض السكنية ليبيا، حيث قامت الحكومة الليبية مؤخرًا بتوفير نظام القرض السكني الذي يتم التسجيل فيه عبر الإنترنت، حيث أن هذا النظام يوفر القروض السكنية التي يمكن للمواطنين الليبيين اقتراضها للحصول على وحدات سكنية عبر منصة قروض الإسكان الليبية، ولكن حددت المنصة بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها في المواطن المتقدم على القرض والتي إذا اختل أحد هذه الشروط يتم حرمه نهائيًا من القرض.

طريقة التسجيل في القروض السكنية ليبيا

يمكنكم التسجيل للحصول على القروض السكنية في ليبيا من خلال منصة القروض عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط منصة القروض السكنية الإلكتروني وهو https://www.pmhi.ly .

. بعد ذلك قم بالدخول على “منصة حكومتنا” لتسجيل دخولك.

انقر على أيقونة “تسجيل جديد” وقم بعمل حساب خاص بك على المنصة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك على المنصفة وأهمها هو رقم هاتفك المحمول ورقم الهوية الوطنية.

سيتم إرسال رسالة نصية SMS على هاتف المحمول تحتوي على كلمة السر ثم قم بإدخالها في مكانها المخصص.

اكتب رقم هاتفك مرة أخرى ثم قم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة حتى يتم استكمال عملية التسجيل.

وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وابدأ في تحديد نوع القرض الذي تريد الحصول عليه.

شروط الحصول على القرض السكني الليبي

بينما حددت منصة القروض الليبية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يكون مستحقًا لللقرض السكني وتتمثل الشروط في كل مما يلي:-