نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 والفئات المُستفيدة من المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل للكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 رغبةً في الحصول عليها، فهي معونة مُقرره من قبل خادم الحرمين الشريفين في المملكة لمستفيدي الضمان القديم أو الجديد، فهي عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه كل رمضان، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

حتى الآن لم يُصدر أي موعد مُحدد لصرفها حتى وقتنا هذا، فهي عبارة عن دعم مادي يتم صرفه كل عام في شهر رمضان ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد نهائي للصرف.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

أن الوزارة قامت بتحديد شروط يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي أن يحققوها للتمكن من الاستفادة بالمكرمة الملكية وهي كالتالي:

أن يحمل الفرد جنسية سعودية.

مستفيد مسجل بالضمان الاجتماعي بأي نوع.

لا يمتلك عقار.

دخله الشهري لا يتعدى 3000 ريال.

مستقر في المملكة لثلاثة أشهر على الأقل.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

إن المواطنين يستطيعوا الاستعلام والتحقق من المكرمة الملكية من خلال الموقع الرسمي المتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي وعبر اتباع التالي:

الذهاب إلى معاش الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa.

الضغط على بدء الخدمة.

إضافة البيانات المطلوبة.

تسجيل رقم السجل المدني والضمان.

مشاهدة الشروط والأحكام.

الضغط على عرض.

الفئات المسموح لها بالحصول على المكرمة الملكية

حددت الوزارة فئات يجب أن تحصل على المكرمة الملكية لأنها تستحق ذلك وهي كالتالي:

الغير قادرين على العمل من كبار السن.

الأسر التي لا تمتلك عائل لها.

الأيتام.

الأرامل والمطلقات.

النساء من دون عاقل.

البالغين الشيخوخة.

حقيقة صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي سوف يتم صرف 1000 ريال سعودي لهم إذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد، أما إذا كانت الأسرة مكونة من 2 فسوف يتم مبلغ مالي مقداره 1500 ريال، في حين تصرف 2000 ريال للأسر ذات الثلاث أفراد وهذا كمكرمة مقدمة من الملك.

ولكن وفرت هذه المنحة بشروط خاصة كانت حريصة على نشرها إلى الجميع للتعرف عليها وتحقيقها إذا رغبوا في الحصول عليها، والحقيقة أن كل عام يقوم الملك بصرف المكرمة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي من أجل مساعدتهم على شراء الاحتياجات الرمضانية، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد مُحدد ونهائي.