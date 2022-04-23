رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 وشروط دخول اختبارات القياس

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رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية، حيث إن ذلك من ضمن الأمور التي قد تهم الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون على نتيجة هذا الاختبار الذي يقدمة المركز الوطني للقياس في المملكة للطلاب والطالبات من أجل قياس مدي دراستهم في السنوات الماضية.
نتائج قياس برقم الهوية 1443
يقدم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التدريب والتعليم مجموعة من الاختبارات التي تقام بشكل سنوي للطلاب والطالبات، حيث يعمل هذا الاختبار على معرفة مستوي الطالب والمساعدة في تطويرة، بالإضافة إلى القيام بإجراء هذا الاختبار أيضاً للمعلمين والمعلمات وذلك لأن يتم قياس قدرتهم على توصيل المعلومات للطلاب ومن أهم اختبارات القياس المعتمدة هي:
- اختبار اللغة العربية والرياضيات.
- الاختبار التحصيلي لقياس مستوي الطلاب على المواد العلمية المختلفة.
- عقد اختبار كفايات للمعلمين باللغة الإنجليزية.
- اختبارات القبول لقياس مستوي الطلاب في المواد العلمية.
شروط دخول اختبارات قياس
هناك مجموعة متنوعة من الشروط التي وضعها المركز الوطني للقياس من أجل دخول الاختبارات حيث إن هذه الشروط تتلخص في النحو التالي:
- إن كان الطالب مقيم في المملكة يجب إن يكون معة كارت العائلة وأيضاً جواز السفر.
- يشترط إن يكون الطالب حامل للبطاقة الجامعية وإن تكون صورتة مدونة عليها.
- يجب إن يكون الطالب حامل للبطاقة المدنية وأيضاً البطاقة الذكية للدخول للاختبار.
- يشترط إن يدخل الطالب للاختبار في الموعد المحدد له.
الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443
تستطيع القيام بعملية الاستعلام عن الاختبارات من خلال الموقع الرسمي لقياس على شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- زيارة موقع منصة قياس على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن النتائج.
- تقوم باختيار الاختبار الذي ترغب في الاستعلام عنه.
- إدخال رقم هوية الطالب في الحقل المخصص له.
- إدخال رمز التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يتم عرض لك النتائج في صفحة أخري.
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