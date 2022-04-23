تسجيل دخول الأهلي تداول | منصة تداول الأهلي alahlitadawul

تسجيل دخول الأهلي تداول، حيث تعد منصة الأهلي تداول أحد أهم المنصات الإلكترونية التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة من جانب عدد كبير من مواطني المملكة، وقد وضح الأهلي التجاري بأن خدمة تداول الأهلي هو نظام مُعد خصيصاً من أجل التداول الإلكتروني بشكل مطور كليًا من جانب كابيتال SNB، وقد تم تصميمه من أجل توفير كافة الأدوات المرتبطة بالتداول عبر منصة سهلة إلكترونيا والتحكم بها من خلال أدوات تحليل ذكية تساعد جميع مستخدميها علي اتخاذ قرار أذكى من حيث التداول، ويبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن رابط منصة الأهلي تداول من أجل البَدْء فس الاستثمار والتداول الشخصي، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول الأهلي تداول.

تسجيل دخول الأهلي تداول

يستطيع جميع مستخدمي منصة الأهلي تداول تسجيل دخول المنصة واستخدام جميع خِدْمَات المنصة بشكل إلكتروني سريع، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول إلي رابط المنصة التالي: الأهلي تداول.

يجب إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص له.

إدخال الرمز السر في المكان المحدد له.

ثم النقر علي تسجيل الدخول للمنصة، والبدء باستخدام جميع خِدْمَات التداول الذي توفرها المنصة لجميع المستخدمين.

ما هو الحساب الاستثماري؟

تم تعريف الحساب الاستثمار علي أنه حساب شخصي بالأهلي التجاري تم إعداده من أجل العمل علي إدارة وحفظ جميع الأموال المخصصة بغرض الاستثمار، ومن خلال الحساب يتم تنفيذ كافة معاملات شراء الأسهم بواسطة الخَصْم المباشر من الحساب، أو أن يتم إضافة أي مبلغ ناتج بواسطة بيع أسهم إليه.

كيف أسجل في الأهلي تداول؟

يتم التسجيل في الأهلي التجاري تداول من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم من خلال ترتيب الخطوات التالية: