الرئيس الأوكراني: الحرب لا يمكن أن يوقفها إلا من بدأها

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اليوم السبت إن الحرب على بلاده لا يمكن أن يوقفها إلا من بدأها.

وأعرب زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة "كييف" نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن رغبته في إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أن "أي شخص سليم سيختار الطريقة الدبلوماسية على الطريقة العسكرية"، مؤكدا أنه لا يخشى على حياته، إلا أن عائلته تشعر بالقلق.

وأضاف أن أوكرانيا تتمتع - الآن - بثقة ليس فقط حلفائها لكن الدول الأخرى أيضا، في حين أنه "ليس هناك ثقة في روسيا لأن أفعالها لا تتوافق مع وعودها".

وبسؤاله حول ما إذا كان لا يزال مصرا على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال زيلينسكي إنه لا يخشى لقاء بوتين، موضحا أنه "لا يحق لي أن أخاف لأن شعبنا أظهر أنه لا يخاف". وأشار إلى أنه لا يحق لأي زعيم عادي أن يخاف عندما يتعلق الأمر ببلاده واستقلالها.

كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسبب المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بالتأثير على الدول الأوروبية الأخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنه يود أن يحدث ذلك بشكل أسرع.

وتابع زيلينسكي: إنه سيعقد اجتماعا غدا الأحد في العاصمة "كييف" مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن".

وأكد الرئيس الأوكراني أن المسئولين عن ارتكاب "الفظائع" في أوكرانيا أثناء الحرب سيدفعون ثمن جرائمهم حتى لو استغرق الأمر سنوات.