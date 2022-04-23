الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لوجيستى لتخزين الأسلحة الغربية بأوكرانيا

وقال كوناشينكوف - فى إيجاز صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إن "صواريخ روسية بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت مركزا لوجستيا فى مطار عسكرى بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".
وأضاف: "أن الصواريخ الروسية دمرت نهارا 22 موقعا عسكريا فى أوكرانيا، وهى 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 مركز إسناد عسكرى، بالإضافة إلى تجمعات للقوات الأوكرانية، كما بلغت خسائر النازيين أكثر من 200 فرد و أكثر من 30 مركبة ودبابة".
جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 منصة صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة وعربة قتالية، و278 راجمة صواريخ، و1081 مدفعا و2321 مركبة عسكرية خاصة.
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