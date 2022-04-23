الدفاع الروسية: عملاء المخابرات الأوكرانية والبريطانية يحضرون لاستفزاز جديد

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، من أن عناصر من المخابرات البريطانية والأوكرانية، يستعدون لتنفيذ استفزاز جديد بمدينة ليسيتشانسك بلوهانسك الشعبية، بحضور عدد من ممثلى وسائل الإعلام الغربية فى المدينة.





وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة شئون الدفاع بالوزارة، ميخائيل ميزينتسيف: "فى مدينة ليسيتشانسك بلوهانسك الشعبية، يستعد عملاء المخابرات الأوكرانية بالتعاون مع المخابرات البريطانية لاستفزاز جديد، وقد وصل لهذا الغرض ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، الذين التقطوا صورا وفيديوهات فى مدينة بوتشا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على نشرتها الإنجليزية.

وأكد ميزينتسيف أن الجيش الروسى على عكس القوات الأوكرانية، تعامل مع السكان المحليين بإنسانية، ولم يستهدف المنشآت المدنية والبنية الأساسية فى البلاد، طوال العملية العسكرية الخاصة.

وحذر مسبقا ما يسمى بـ"الغرب المتحضر" من أن هذه المعلومات المزيفة التى قدمتها سلطات كييف حول "الفظائع المزعومة التى ارتكبها الروس" سيتم نشرها قريبا على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الغربية".

وفى سياق متصل، قال ميخائيل ميزينتسيف إن القوات الأوكرانية تستعد أيضا لفبركات باستخدام أسلحة كيميائية فى مدينة يوجنى بمنطقة ميناء أوديسا عشية عيد الفصح، واتهام الجيش الروسى باستخدام هذه الأسلحة.

وقال ميزينتسيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت: "إنه وفقا للمعلومات الموثوقة فإن كييف تستعد للاستفزازات هذه لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو عشية عيد الفصح".

وأضاف ميزينتسيف: "أن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية تلقوا توصيات من مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكى ليلة 23-24 أبريل بعدم إقامة احتفالات عيد الفصح التقليدية، واستبدالها بالبث عبر الإنترنت "، مؤكدا أنه لم يتم إرسال هذه الإخطارات عمدا إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو من أجل تنظيم تجمع جماهيرى فى الكنائس.

وتطرق إلى أن الأعمال الاستفزازية تتم على خلفية الحملة التى يشنها نظام كييف فى وسائل الإعلام الأوكرانية، والتى تتهم روسيا بمزاعم شن هجمات صاروخية على مواقع دينية بينها سفتوجورسك لافرا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت، فى وقت سابق اليوم، من أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تحضر لاستفزازات بأسلحة دمار شامل فى أوكرانيا من أجل إلصاق التهمة بموسكو لاحقا.

وكشفت الدفاع الروسية، فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا ، التى شاركت فى تنفيذ البرنامج البيولوجى العسكرى الأمريكى.