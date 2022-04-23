ليبيا.. اشتباكات في الزاوية تلحق أضرارا بمنشأة نفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، أن اشتباكات بين ميليشيات في غرب ليبيا تسببت في إلحاق أضرار بمنشأة نفطية مترامية الأطراف، في أحدث صفعة لقطاع الطاقة بالدولة المطلة على البحر المتوسط.

واندلع القتال، الجمعة، في مدينة الزاوية الساحلية، فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاشتباكات دمرت ما لا يقل عن 29 موقعا، بما فيها صهاريج التخزين، بمجمع الزاوية النفطي.

وأضافت المؤسسة أن "التقييم مستمر لتحديد مدى الضرر".

ويعد مجمع الزاوية النفطي مصدرا رئيسيا للوقود المحلي، مما يثير مخاوف من حدوث أزمة طاقة وسط حرارة الصيف.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية محلية، الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية، ولم يتضح بعد سببها.

وعبرت الحكومة الليبية عن قلقها، ودعت الجماعات المسلحة إلى وقف القتال، الذي خلف عددا غير معروف من القتلى.