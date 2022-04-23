نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية.. متى صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين لشهر أبريل 2022 في المقال التالي
الموارد البشرية.. متى صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من أكثر المواضيع التي عليها إقبال وبحث كبير عبر الإنترنت هي موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443هـ، حيث أن هناك بعض الأسر التي هي بحاجة إلى دعم مالي حتى يتمكنوا من العيش بدون حمل الهم، فالفقر أحد الأشياء التي تجعل الشخص يشيب باكرًا بسبب القلق والتوتر ومن واجب كل دولة أن توفر لمواطنيها حياة كريمة وفرص عمل يستطيعوا من خلالها كسب رزقهم وتوفير دخل شهري ثابت.
موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي 1443هـ
الموعد المقرر لصرف معاش راتب الضمان الاجتماعي ولكن من المفترض أن يتم صرفه في الفترة بين يوم العشرين حتى الرابع والعشرين من كل شهر وسيتم إرسال رسالة على هواتف المستفيدين تفيد وصول ونزول راتب الضمان.
الفئات الأكثر استحقاقًا لراتب الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات التي تم تصنيفها بأنها أكثر استحقاقًا لراتب الضمان وكانت الفئات هي كالآتي:-
- المرأة المطلقة.
- السيدات الأرامل.
- كبار السن ممن تجاوزوا سن الستين عام.
- الأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
- العاجزين عن العمل بسبب أي عجز كلي أو جزئي أو ظروف صحية معينة.
- الأسر التي تحت خط الفقر.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي
- الدخول المباشر على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رابط sbis.hrsd.gov.sa من خلال الإنترنت.
- اضغط على زر “الخدمات الإلكتروني” وبعدها مباشرة قم بالدخول على حسابك على بوابة الضمان الاجتماعي المطور.
- إذا كان ليس لديك حساب على الموقع قم بعمل حساب بالضغط على “إنشاء حساب جديد” واتبع الخطوات حتى ينتهي التسجيل.
- بعد النقر على “الخدمات الإلكترونية” اختر الخدمة التي تريد الحصول عليها وانقر على “الحماية الاجتماعية”.
- ثم قم بالنقر بعد ذلك على أيقونة “الوصول إلى الخدمة” وحدد مكتب الضمان الخاص بك والفئة التي تنتمي إليها.
- اكتب كل المعلومات والبيانات الخاصة بك والتي يتم طلبها منك على الموقع بشكل صحيح تمامًا منعًا لحدوث أي خطأ قد يحرمك من المعاش.
- اقرأ كل شروط وأحكام الموقع ثم انقر على الموافقة وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”.
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