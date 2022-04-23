الموارد البشرية.. متى صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين لشهر أبريل 2022

الموارد البشرية.. متى صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من أكثر المواضيع التي عليها إقبال وبحث كبير عبر الإنترنت هي موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443هـ، حيث أن هناك بعض الأسر التي هي بحاجة إلى دعم مالي حتى يتمكنوا من العيش بدون حمل الهم، فالفقر أحد الأشياء التي تجعل الشخص يشيب باكرًا بسبب القلق والتوتر ومن واجب كل دولة أن توفر لمواطنيها حياة كريمة وفرص عمل يستطيعوا من خلالها كسب رزقهم وتوفير دخل شهري ثابت.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي 1443هـ

الموعد المقرر لصرف معاش راتب الضمان الاجتماعي ولكن من المفترض أن يتم صرفه في الفترة بين يوم العشرين حتى الرابع والعشرين من كل شهر وسيتم إرسال رسالة على هواتف المستفيدين تفيد وصول ونزول راتب الضمان.

الفئات الأكثر استحقاقًا لراتب الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الفئات التي تم تصنيفها بأنها أكثر استحقاقًا لراتب الضمان وكانت الفئات هي كالآتي:-

المرأة المطلقة.

السيدات الأرامل.

كبار السن ممن تجاوزوا سن الستين عام.

الأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

العاجزين عن العمل بسبب أي عجز كلي أو جزئي أو ظروف صحية معينة.

الأسر التي تحت خط الفقر.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي