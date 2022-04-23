رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443.. خطوات التسجيل في المكرمة الملكية

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رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية، تصدر عمليات البحث من قبل عدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية، وذلك مع قرب نهاية شهر رمضان 1443 الجاري، حيث أن المكرمة الملكية من المتوقع أن يتم صرفها مع نهاية شهر رمضان الجاري من خلال حسابات المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل الحكومة السعودية عن كافة التفاصيل الخاصة بالمكرمة الملكية، وذلك بعد أن تأخر الصرف الخاص بها، حيث يتم صرف المكرمة الملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم في أول أيام شهر رمضان المبارك، لكن حتى الآن لم يتم صرف الدفعة التي تسمى “المكرمة الملكية”.
الاستعلام عن المكرمة الملكية
لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين عن رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية، حيث أن المكرمة الملكية يتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحديث والقديم في شهر رمضان المبارك في كل عام، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان ان المكرمة الملكية من المقرر ان يتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة وقبل بداية عيد الفطر المبارك، ليتمكن كافة المواطنين من شراء احتياجاتهم قبل بداية عيد الفطر المبارك، على أن يكون الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، وكان ذلك القرار بناءًا على اوامر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وذلك لكافة المواطنين الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي السعودي.
رابط وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية
- قم بالدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية والمخصص للاستعلام عن المكرمة الملكية.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة كلمة السر واسم المستخدم، او قم بإنشاء حساب جديد داخل الموقع عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك.
- بعد الدخول الى الموقع اضغط على ايقونة ” الاستعلام عن المكرمة الملكية” ضمن الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.
- سيطلب منك الموقع بعض البيانات التي تخص الاستعلام مثل رقم الهوية الوطنية والاسم وبعض البيانات الاخرى.
- بعد كتابة كافة البيانات بشكل صحيح اضغط على استعلام، وسيظهر لك الموعد الخاص بصرف المكرمة الملكية والمكان الخاص بسحب الدفعة.
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