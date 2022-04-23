نتائج قياس الاستعلام برقم الهوية 1443: شروط دخول اختبارات القياس 1443هـ

إلى كل الباحثين عن طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443هـ – 2022م، حيث أن اختبار القياس هو أحد الاختبارات الشهيرة التي يتم تقديمها من قبّل المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، ويعد مركز القياس هو واحد من أشهر المراكز التي تقدم الاختبارات للطلاب التي يتم تأهيلهم إما ليكونوا طلابًا في كلية معينة أو معلمين أو بحسب الاختبار الذي يقوموا باجراؤه، وسنقوم بتوضيح طريقة التسجيل و الاستعلام عن النتائج فيما يلي.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443هـ

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بمركز القياس الخاص بنتائج القياس على رابط e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.W.

على الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وبعد تسجيل دخولك على الموقع سواء كنت مستخدم جديد أو لك حساب مسبق.

بعد تسجي الدخول على الموقع بشكل سليم قم بالنقر على أيقونة “نتائج الاختبارات”.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك على حسابك بشكل دقيق والتي تتمثل في اسمك كاملًا ورمز التحقق ورقم الهوية الوطنية.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وسيتم طلب بعض البيانات الإضافة قم بإدخالها كلها حتى يتم تسجيل دخولك بشكل كامل حتى تتمكن من الاستعلام.

وأخيرًا يتم فتح صفحة تحتوي على كل البيانات الخاصة بك بالنسبة لاختبارات القياس.

أهم اختبارات القياس المقدمة من مركز القياس

من بين الاختبارات المتوفرة في اختبارات القياس المقدمة من مركز القياس السعودي هي كل مما يلي:-

اللغة العربية والرياضيات.

اختبار تحصيلي يعمل على قياس الطلاب في المواد العلمية.

اختبارات القبول التي تقيس الطالبات في المواد العلمية.

وأيضًا اختبار الكفايات الخاص باللغة الإنجليزية.

الاختبارات المحلية باللغة العربية.

شروط دخول اختبارات القياس 1443هـ

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها كي يتم دخول الطالب إلى اختبارات القياس ومن بينها كل مما يلي:-