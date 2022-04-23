تجديد رخصة القيادة في الكويت عبر موقع وزارة الداخلية Ministry of Interior – Kuwait

تصدرت طريقة تجديد رخصة القيادة في الكويت الإلكترونية محركات البحث خلال هذه الفترة، وذلك بعد النجاح الملحوظ التي حققته تلك الخدمة، حيث وجدنا أنهم قامت بتسهيل كل ما هو صعب كان يتم مواجهته من قبل أثناء عملية تجديد الرخصة، وهذا ما سنتطرق إليه بحثًا داخل هذا المقال.

تجديد رخصة القيادة في الكويت

في حال رغبة المواطن الكويتي بتجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني، فيجب عليه اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالكويت عبر الإنترنت، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

ومن بعدها يقوم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامه بالصفحة.

ثم يتم اختيار أيقونة الإدارة العامة للمرور.

وبعدها يتم الذهاب إلى أيقونة خدمة تجديد الرخصة.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالمتقدم، فيجب إدخاله بصورة صحيحة، حتى تتم عملية تجديد الرخصة بالصورة الصحيحة.

ويتم إرسال صورة البطاقة الخاصة بالمتقدم على الموقع.

وبعد أن يقوم الموقع بالتأكد من صحة كل البيانات المدخلة والخاصة بالمتقدم.

فسوف يقوم المتقد بعدها بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الطلب الظاهرة أسفل الشاشة.

وسيتم الإعلان عن قبول طلب المتقدم، من خلال رسالة عبر هاتفه، وبذلك يقوم باستلام رخصته الجديد من قبل هيئة المرور الخاصة بذلك الأمر.

شروط تجديد رخصة القيادة

إليكم الشروط التي أقرتها الحكومة الكويتية لتجديد رخصة القيادة بالشكل القانوني، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

لابد أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالمتقدم قد انتهت صلاحيتها بالفعل، حتى يتم تجديدها.

وعلى الجانب الآخر يجب على كل متقدم أن يقوم سداد قيمة مادية من الرسوم الخاصة بتجديد الرخصة، لكي تتم عملية التجديد بالصورة الصحيحة.

وذلك بالإضافة إلى إرسال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم لتجديد الرخصة بصورة صحيحة.

إلى هنا نكون قد اكتفينا بعرض القدر الكافي من المعلومات التي تخص طريقة تجديد رخصة القيادة في الكويت، فعند اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة والتي تتم بصورة إلكترونية فيمكن لأي مواطن كويتي أن يجدد رخصته المنتهية، لكن هذا يعتمد على حسب الالتزام بمجموعة من الشروط والتي عرضناها في السابق.