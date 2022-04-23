تجديد الاقامة في الكويت بالتفصيل للوافدين والرسوم المالية عبر موقع وزارة الداخلية moi.gov.kw

قامت الحكومة الكويتية مؤخرًا بإطلاق خدمة إلكترونية المميزة للوافدين من خارج الكويت، فهي عبارة عن إمكانية المتقدم بتجديد إقامته عن طريق خطوات بسيطة تتم بصورة سريعة، لكن هذا يعتمد على حسب انتهاء مدة صلاحية إقامته، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة تجديد الاقامة في الكويت، والرسوم المالية الخاصة بعملية تجديد الإقامة للوافدين.

تجديد الاقامة في الكويت

تتم عملية تجديد الإقامة بصورة إلكترونية في الكويت بهذا الشكل الآتي ذكره:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، وذلك عن طريق دولة الكويت وزارة الداخلية.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار قائمة أحدث الخدمات والتي تتواجد أسفل الشاشة.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة خدمة تجديد إقامة أفراد من قائمة أحدث الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال المتقدم عددًا من البيانات الخاصة به، وذلك بعد أن يتم تحديد رغبة المتقدم تجديد إقامته في الكويت.

وبعدها يتم تحديد الاسم الخاص بالعائل.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بإرفاق الإيصال الخاص بسداد الرسوم المالية الخاصة بتجديد الإقامة على الموقع.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب إلى هيئة المعلومات المدنية الكويتية، وذلك بهدف الحصول على بطاقته المدنية.

الرسوم المالية المعلنة للقيام بعملية تجديد الإقامة في الكويت

إليكم أهم التفاصيل الخاصة بقيمة الرسوم المالية التي يجب أن يتم سدادها للحصول على بطاقة مدنية لغير الكويتيين، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

في حال رغبة المتقدم في تجديد إقامة الزوجة والأطفال، فهنا الرسوم المالية الخاصة بعملية التجديد تقدر بحوالي 10 دينار كويتي.

بينما تقدر قيمة تجديد إقامة العائلين بحوالي 200 دينار كويتي.

وتصل القيمة المالية للرسوم الخاصة بالوافدين من الخارج، فتصل إلى 10 دينار كويتي، وذلك ما نصت عليه المادة 18 في الكويت.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم طريقة تجديد الاقامة في الكويت بصورة إلكترونية، حيث اكتشفنا أن هذه الخدمة قد ألقت نجاحًا وترحيبًا من جانب فئة كبيرة من الوافدين المتواجدين بالكويت، وهذا ما كانت تهدف إليه الحكومة الكويتية قبل أن تقوم بإطلاق تلك الخدمة.