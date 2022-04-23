الاستعلام عن جاهزية البطاقة في الكويت عبر البوابة الإلكترونية الرسمية e.gov.kw

الاستعلام عن جاهزية البطاقة في الكويت، يحث تصدرت طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة محركات البحث من جانب المواطنين الكويتيين خلال هذه الفترة، نظرًا لما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة الكويتية بإطلاق خدمة تجديد البطاقة ومعرفة مدى جاهزيتها بصورة إلكترونية، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه خلال عرضنا لهذا المقال.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة في الكويت

لكي تتم عملية الاستعلام عن مدى جاهزية البطاقة المدنية في الكويت، فهذا الأمر مقرون بمدى التزامنا الكامل بهذه الخطوات الآتية:

أولًا نقوم في بداية الأمر بالذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت. بعد ذلك تأتي خطوة اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامنا بالصفحة. بعد ذلك تأتي خطوة اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أمامنا بالصفحة. ثم من بعدها نقوم باختيار أيقونة حالة البطاقة. بعد ذلك يتم تسجيل الرقم المدني الخاص بالمتقدم، مع إدخال كود التحقق الذي سيظهر بعد الانتهاء من تسجيل الرقم المدني بصورة صحيحة. ثم بعد ذلك نقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن مدى جاهزية البطاقة. بعد ذلك سيظهر لنا كافة البيانات التي نريدها فور الانتهاء من تلك الخطوة. كما يمكن الاستعلام عن جاهزية البطاقة من خلال التواصل المباشر مع استعلامات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر الخط الساخن على رقم 188988.

طريقة تجديد البطاقة المدنية

في حال احتياج المواطن الكويتي تجديد بطاقته بعد انتهاء المدة المحددة لها، فيمكن له أن يقوم بتجديدها بصورة إلكترونية بسيطة، وذلك عن طريق تلك الخطوات الآتية:

أولًا نقوم في بداية الأمر بالذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت. بالكويت. بعد ذلك نقوم بالضغط مبشرة على أيقونة تجديد البطاقة للمواطنين داخل الكويت. ثم من بعدها نقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم والمطلوبة داخل الصفحة. وبعدها يتم دفع بعض من الرسوم المالية الخاصة بخدمة تجديد البطاقة للمواطنين، وبذلك سيتمكن المواطن من استلام بطاقة الجديدة بالصورة الصحيحة.

ولقد عرضنا لكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة الخاصة بطريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة في الكويت. كما عرضنا أيضًا طريقة تجديد البطاقة المدنية. ومن الواضح أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة الكويتية مؤخرًا قد ألقت ترحيبًا واضحًا من جانب كل مواطن كويتي.