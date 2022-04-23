عاجل- الرئيس الأوكرانى: وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين يزوران كييف غدًا

جدة - نرمين السيد - وأعرب زيلينسكى - خلال مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة "كييف" نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - عن رغبته فى إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أن "أى شخص سليم سيختار الطريقة الدبلوماسية على الطريقة العسكرية"، مؤكدا أنه لا يخشى على حياته، إلا أن عائلته تشعر بالقلق.

وأضاف أن أوكرانيا تتمتع - الآن - بثقة ليس فقط حلفائها لكن الدول الأخرى أيضا، فى حين أنه "ليس هناك ثقة فى روسيا لأن أفعالها لا تتوافق مع وعودها".

وبسؤاله حول ما إذا كان لا يزال مصرا على لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال زيلينسكى إنه لا يخشى لقاء بوتين، موضحا أنه "لا يحق لى أن أخاف لأن شعبنا أظهر أنه لا يخاف". وأشار إلى أنه لا يحق لأى زعيم عادى أن يخاف عندما يتعلق الأمر ببلاده واستقلالها.

كما أعرب زيلينسكى عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بسبب المساعدات التى تقدمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بالتأثير على الدول الأوروبية الأخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنه يود أن يحدث ذلك بشكل أسرع.

وتابع زيلينسكى: إنه سيعقد اجتماعا غدا الأحد فى العاصمة "كييف" مع وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" ووزير الدفاع "لويد أوستن".

وأكد الرئيس الأوكرانى أن المسئولين عن ارتكاب "الفظائع" فى أوكرانيا أثناء الحرب سيدفعون ثمن جرائمهم حتى لو استغرق الأمر سنوات.