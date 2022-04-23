عاجل- زيلينسكى يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكى"، فى تصريحات له بحسب "إكسترا نيوز": أن مدينة ماريوبول تعيش ظروفا صعبة الآن، داعيًا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة فى ماريوبول. وواصل: "إذا أصرت روسيا على إعلان جمهورية خيرسون فلن نواصل المشاركة فى المفاوضات". وتابع "زيلينسكى": "نلاحظ سرعة استجابة الولايات المتحدة لمطالبنا بشأن المساعدات العسكرية".

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