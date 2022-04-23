نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احجز دورك حالا|| رابط موقع syria-visa.sy خطوات حجز دور جواز سفر سوريا 2022 في المقال التالي
يهتم عدد كبير من المواطنين السوريين الموجودين في جميع انحاء العالم بالتعرف على كيفية التسجيل في جواز السفر السوري للعودة الى بلادهم ولم شملهم، فنجد أن حجز لقاء للحصول على جواز سفر سوري من أهم الأمور التي يهتم جميع المواطنين الموجودين حاليًا في سوريا المزيد من المهاجرين خارج البلاد، وفي هذا الاستقطاب فقد لذلك، فقد أعلنت الحكومة السورية عن توفير رابط إلكتروني لكي يتم من خلاله حجز المواعيد في نظام الجوازات السوري ، وهو ما يسمح لجميع المستخدمين القيام بإتمام جميع المعاملات المتعلقة بجواز السفر السوري بشكل الكتروني وسوف نطرح من خلال هذه السطور رابط وخطوات حجز موعد للتسجيل في الجواز السفر السعودي.
رابط موقع حجز دور جواز سفر سوريا 2022
وتعتبر خدمة حجز دور في جواز سفر سوريا خدمة هناك تم اطلاقها من جانب الحكومة لكي يتم الحصول على جواز سفر سواء كانوا المتقدمين يتقدمون للمرة الأولى، أو يجددون جواز السفر الخاص بهم، أو من خلال الحصول على بديل تالف، فقد تم الاعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني المخصص لاجراء هذه الخدمة وفقًا لهيئة الهجرة والجوازات، حسب يتعرض الارتباط بنظام الجوازات السوري في الحكومة السورية لضغوط شديدة من الراغبين في إتمام معاملاتهم مع نظام الجوازات السوري، ولذلك من الضروري انتظار ارتباط النظام بالعمل.
رابط خطوات حجز دور جواز سفر في سوريا 2022
وقد سهلت الحكومة السورية اجراء خدمة حجز دور سفر في سوريا لجميع المواطنين سواء من المقيمين او المهاجرين خارج سوريا، حيث يتم التسجيل للحصول على خدمة حجز دور وموعد للحصول على جواز السفر سواء بالتحديد او الإصدار اول مره، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الالكتروني لادارة الهجرة والجوازات في سوريا مباشرة.
- يتم اختيار ارفاق البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع مثل ادخال الرقم الوطني وكذلك اسم السنتهم ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.
- ادخال مكان الإقامة ومن ثم ارفاق كافة بيانات الأولاد.
- اختيار ايقونة حجز موعد من خلال الموقع.
- اختيار ادخال كافة بيانات حجز الموعد ومن ثم اختيار تأكيد الحجز.
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