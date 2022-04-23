تقديم طلب سداد الديون وشروط الاستجابة للطلب بسرعة لجميع السعوديين

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المساعدات والخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتتمثل صور المساعدات في الأعمال الخيرية التي تقوم بها منصة إحسان، وهى إحدى أهم المنصات الوطنية المتواجدة داخل المملكة، ولكن هناك شروط الحصول على مساعدة من منصة إحسان الخيرية، وفيما يلي نذكر الشروط الأساسية للحصول على المساعدات المنشودة.

شروط الحصول على مساعدة من منصة إحسان

تقدم منصة احسان والعديد من المنصات الأخري التي تقدم تلك المنحة ولكن بعدد من الشروط والضوابط، فلتحقيق أقصى استفادة من المساعدات المقدمة من منصة إحسان الوطنية الخيرية، يشترط استيفاء بعد الشروط والتي تتلخص فيما يلي:

لا يتم قبول طلبات المساعدة المقدمة من أي شخص يقيم خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون طلب التسجيل مقدم من شخص داخل المملكة العربية السعودية بصورة دائمة وان يكون حاصل على الجنسية السعودية.

أن يمتلك الشخص مقدم الطلب ايميل إلكتروني يستطيع من خلاله التواصل مع منصة احسان وتسجيل الدخول بها وتبادل الرسائل والاستفسارات في أي وقت

إمداد منصة إحسان بالبيانات المطلوبة والمعلومات الأساسية عن مقدم الطلب.

خطوات التسجيل الإلكتروني في منصة إحسان الخيرية

هناك عدة خطوات رئيسية يفترض على مقدم الطلب أو الجهة المستفيدة من دعم منصة إحسان الخيرية أن تلتزم بها، وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي:

فتح الرابط الرسمي الخاص بموقع أو منصة احسان الخيرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي https://ehsan.sa/

تظهر الصفحة الرئيسية للمنصة نقوم باختيار كلمة تسجيل جديد.

يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

سيطلب من إدخال بيانات مقدم الطلب في المربعات المخصصة لإدخال الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية.

يتم إدخال كلمة مرور وإعادة كتابتها مرة أخرى.

يتم تفعيل رقم الهاتف من خلال الرمز المرسل على الهاتف الجوال.

يتم تفعيل البريد الإلكتروني من خلال كود التحقق.

يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

مزايا منصة إحسان الخيرية