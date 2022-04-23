متي يتم صرف المكرمة الملكية رمضان 1443 وخطوات الاستعلام وأهم شروطها

متي يتم صرف المكرمة الملكية رمضان 1443، هو السؤال لذي يبحث عنه جميع المتقدمين لحصولهم على هدية الملك سلمان في رمضان لهذا العام خاصة بعد تأخر الإيداع في حسابات المستفيدين وتداولت الأنباء الغير مؤكدة والتي تقول بأن أسباب التأخر هو استمرار الوزارة حتي الآن في دراسة حالة المتقدمين والمتوقع زيادة أعدادهم هذا العام عن الأعوام السابقة لذلك لم يتم صرفها حتي الآن ومع اقتراب الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك بدا يتسأل الكثير من المستفيدين عن أسباب التأخير إلى انه حتي الآن لم يتم الخروج بأي تصريح من الجهات المسؤولة عن موعد الصرف ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد الصرف المتوقع وخطوات الاستعلام وأهم الشروط.

متي يتم صرف المكرمة الملكية رمضان 1443

المكرمة الملكية هي هدية نقدية يقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض في شهر رمضان وتكون بمثابة مساعدة مالية لهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية والمتطلبات اللازمة خلال الشهر الفضيل حيث كان يتم صرفها في النصف الأول من شهر رمضان ولكن هذا العام تأخر موعد الصرف لأسباب غير معلنة من الجهات المسؤولة ولكن من المتوقع أن يتم صرف المكرمة خلال الأيام القليلة القادمة وقبل نهاية شهر رمضان فدائماً ما تقدم المملكة الكثير من برامج الدعم المختلفة لتوفير احتياجات مواطنيها وتصل قيمة المكرمة إلى ألف ريال سعودي للمستفيد وخمسمائة ريال لكل تابع.

خطوات الاستعلام عن صرف المكرمة رمضان 1443

يمكن للمستفيدين الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والاطلاع على آخر الأخبار المستجدة بخصوص المكرمة ومعرفة قيمتها والاستعلام عن موعدها وذلك عبر الخطوات التالية:

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على المكرمة