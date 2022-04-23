absher.sa|| هنا رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة للوزارة، حيث تتيح الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية التعرف على كافة المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها ضد المستخدم سواء من المواطنين او المقيمين في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة من خلال موقع منصة أبشر الالكترونية، والتي تعد واحدة من أهم المنصات الحكومة في السعودية التي تقدم من خلالها وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات الالكترونية، ومن بينها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وذلك من خلال تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بالمستخدم عبر الموقع ليتم التعرف على تفاصيل المخالفات المرورية وسدادها أيضا.

رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443

ويتم اجراء خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونيا برقم الهوية من خلال منصة أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع منصة ابشر الالكترونية.

يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار الخدمات الالكترونية.

تحديد خدمات المرور من بين الخدمات المتاحة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة المستعلم ومن ثم اختيار اظهار التفاصيل لتظهر على الفور.

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خلال أسبوع.. ضبط 13615 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/SNAHxnRPRk — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) خلال أسبوع.. ضبط 13615 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/SNAHxnRPRk — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2022

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1443

كما وفرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية طريقة أخرى لكي يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم 00966114419688، أو من خلال الرقم 989، ليتم التواصل والاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم اللوحة الخاصة بالمستعلم للتعرف على تفاصيل المخالفات.