نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد يونيه 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022 لقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تكون 26 يوليو 2020 وتنتهي 21 يوليو 2022 ، كما أنه صرح عن امتحان المواد التي لا تضاف إلى المجموع في الثانوية العامة سوف يتم عقدها في جميع المدارس قبل انطلاق مرحلة الامتحانات في المواد الأساسية بيومين، وذلك حسب جدول الإمتحانات باللجان المؤمنة، وايضا يشمل ذلك مواد الهوية وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين أن الطالب لا يدخل بالكتاب أو التابلت لضمان تكافؤ الفرص وسوف نوضح تفاصيل أكثر خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

حيث صرح الدكتور طارق شوقي إن امتحانات الصفين الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والثالث ويكون قرابة 2 مليون طالب وطالبة تم اعتماد الاختبارات لهم، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يهدف إلى قياس نواتج التعلم حيث انه وزارة التربية والتعليم تحرص على التقييم الجديد في الثانوي منذ عام 2018 وقد تم تخريج دفعة من الثانوية العامة خلال العام الماضي وفقا لهذه القياسات، فإن الوزارة هذا العام تستهدف تقييم الطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي من خلال الامتحانات التي تأخذ في المدارس لتخليص نواتج التعلم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي في 11 من شهر مايو لعام 2022 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر مايو لعام 2022 ويكون الجدول على النحو التالي

يوم الأربعاء 11 مايو 2022 مادة اللغة العربية.

مادة الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 14 مايو 2022.

مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة التاريخ يوم الاثنين الموافق 16 من شهر مايو لعام 2022.

يوم الأربعاء اللغة الأجنبية الأولى الموافق 18 من شهر مايو 2022.

مادة الرياضيات يوم الاثنين الموافق 23 من شهر مايو لعام 2022.

يوم الاربعاء مادة الاحياء الموافق 25 من شهر مايو 2022

مرحلة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل التعليمية بالنسبة للطالب وولي الامر ايضا، فهي المرحلة التي من خلالها يتأهل الطالب للدخول الى الجامعة التي يرغب في الدراسة بها لذلك يهتم بها عدد كبير من الطلاب والطالبات للحصول على أعلى الدرجات.