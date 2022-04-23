تمويل سلفة الشخصي بدون كفيل مع الشروط والمزايا

تمويل سلفة الشخصي ، مع الارتفاع الأخير في الأسعار والضغوط العديدة التي تعاني منها الأسر ، يحرص بنك سلفة على تقديم تمويل سهل وفوري لمساعدة المواطنين السعوديين على تقاسم أعباء الحياة وتلبية احتياجاتهم الشخصية ، مما يتيح للأفراد تمويل واستلام 5000 ريال سعودي دون تحويل الأجر. أو كفيل ، لأن Advance Bank تعتبر من أحد أهم البنوك السعودية الكبرى الموجودة في المملكة العربية السعودية ، فقد حرصت المنصة دائمًا على تقديم تمويل ميسر كبير ، وهي مشاريع تساعد المواطنين على بدء أعمال صغيرة جديدة لمساعدتهم على تسهيل أعمالهم. وتحمل أعباء المعيشة.

تمويل سلفة الشخصي وما هي مزاياه

هناك مجموعة من المزايا المرافقة لهذا المنتج ولعل أبرزها ما يلي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل فوري وسريع.

يتوفر على أدنى هامش ربح.

لا يلزم تحويل الراتب أو وجود كفيل.

أطول فترة سداد القرض الشخصي.

كيفية التسجيل على تمويل منصة سلفة

يمكن التسجيل على منتج سلفة التمويلي من خلال الخطوات التالية:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة سلفة الرسمية

ثم انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد.

ستظهر بعد ذلك مجموعة من الخيارات ، انقر فوق “التمويل الشخصي”.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

بعد ذلك ، حدد مقدار الأموال الشخصية التي تريد تلقيها.

ثم قم بتحميل المستندات والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

توافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة من قبل.

ثم تحقق مما إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة.

أخيرًا ، انقر فوق أيقونة التقديم للحصول على التمويل.

معايير الحصول على قرض سلفة الشخصي

تقوم منصة سلفة بوضع معايير معينة من أجل قبول طلب الحصول على التمويل الشخصي ومن هذه المعايير: