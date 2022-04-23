الصحة العالمية: تفشى جديد لمرض إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصحية بجمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت عن تفشى جديد لفيروس إيبولا، وذلك بعد تأكيد حالة إصابة فى إحدى المدن الواقعة بشمال غرب مقاطعة اكواتور، وحيث يعد التفشى الجديد للفيروس هو الثالث بنفس المقاطعة منذ عام 2018.





وقالت الصحة العالمية، فى بيان اليوم السبت: "إنه حتى الآن تم تأكيد حالة واحدة فقط، وهى لمريض يبلغ من العمر 31 عاما عانى من الأعراض فى 5 أبريل الجارى وأٌدخل للعناية المركزة فى 21 أبريل، لكنه توفى"، موضحة أن العاملين الصحيين هناك أرسلوا العينات لاختبارها على الفور، وتجرى التحقيقات لتحديد مصدر التفشى.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمى للصحة العالمية لإفريقيا: "برغم أن التحرك يجب أن يكون بأسرع ما يمكن، خاصة وأن الوقت ليس فى الصالح، إلا أن النبأ الإيجابى هو أن السلطات الصحية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها خبرة أكثر من أى شخص أخر فى العالم فى السيطرة على تفشى الإيبولا بسرعة".

وأوضحت أن الكونغو الديمقراطية تشهد فاشية إيبولا الـ14 منذ عام 1976، والفاشية الحالية هى السادسة منذ عام 2018 وحده، وذلك حيث كانت حالات التفشى السابقة فى مقاطعة اكواتور فى عامى 2018 و2020، والتى سجلت 130 و54 حالة على التوالى، لافتة إلى أن التطعيم ضد إيبولا فى المنطقة التى شهدت التفشى سيبدأ فى الأيام المقبلة.

وأكدت الصحة العالمية أن الإيبولا مرض خطير وغالبا ما يكون مميتا حيث يصيب البشر والرئيسيات الأخرى، مبينة أن معدلات الوفيات تفاوتت من 25% إلى 90% فى حالات تفشى المرض السابقة، مشددة على أنه يوجد الآن علاج فعال متاح، وإذا تلقى المرضى العلاج فى وقت مبكر وكذلك الرعاية الداعمة فإن فرصه فى البقاء على قيد الحياة تتحسن بشكل كبير.