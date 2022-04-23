العراق: اعتقال 5 إرهابيين بارزين بتنظيم داعش

وأوضحت الوكالة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه فى إطار مواصلة العمليات الاستباقية لمتابعة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت مفارز الوكالة اعتقلت إرهابيين اثنين فى محافظة كركوك، واثنين آخرين فى نينوى، أما الإرهابى الخامس فى محافظة بغداد، مشيرة إلى أنهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابى.
وأشارت إلى ضبط عتاد فى قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر "داعش"، احتوى على مقذوفى نمساوى و486 قداحة وسيلة تفجير العبوات و2000 إطلاقة مدفونة تحت الأرض فى براميل بلاستيكية، موضحة أنه تم رفع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسى المرافق دون حادث يذكر.
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