موسكو: الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على روسيا اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا، قولها إن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على روسيا اقتصاديا، والتحول إلى التخطيط لاستخدام أسلحة الدمار الشامل فى أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، قال عمدة منطقة كورسك الروسية الحدودية أن أوكرانيا قصفت نقطة تفتيش حدودية فى منطقة كورسك مرة أخرى.

وتابع: إن حريقا اندلع فى المكتب الاتحادى بمنطقة كورسك عقب القصف الأوكرانى.