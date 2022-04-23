المفوضية الإفريقية ترحب بتخصص الاتحاد الأوروبى 600 مليون يورو لمرفق السلام

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، بقرار مجلس الاتحاد الأوروبى إقرار مساعدات فى إطار مرفق السلام الأوروبى، بما قيمته 600 مليون يورو، وسيتم تسليمها على ثلاث دفعات ابتداء من عام 2022 وحتى عام 2024.





وأشار بيان رئيس المفوضية، إلى أن دعم الاتحاد الأوروبى لمدة 3 سنوات هو دليل على الالتزام ببناء شراكة أقوى بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى بما يتماشى مع الإعلان المشترك للقمة السادسة للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، التى عقدت فى بروكسل، فى شهر فبراير 2022. وأكد رئيس المفوضية على أهمية التعاون الإقليمى والمتعدد الأطراف لتعزيز عمليات دعم السلام التى يقودها الاتحاد الإفريقى من أجل بناء سلام دائم فى القارة. يذكر أن مرفق السلام الأوروبى يدعم الشركاء فى جميع أنحاء العالم فى المجالات العسكرية والدفاعية، لا سيما إفريقيا ، لأهمية معالجة الأزمات والصراعات العنيفة فى القارة الإفريقية بشكل مشترك وبطريقة شاملة، فيما سيتمكن الاتحاد الإفريقى من طلب الدعم الأوروبى لعمليات دعم السلام الفردية عند ظهور الاحتياجات، مما يسمح بالاستجابة السريعة للتطورات الأمنية ذات الصلة فى القارة الإفريقية.

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