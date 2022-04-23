نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا اسطنبول وباقي المدن حسب وقت الساعة – اول ايام العيد في تركيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا ، حيث نسعى على استئناف العمل على توفير المزيد من الخدمات لجميع أخوتنا المسلمين في تركيا مواطنين والمقيمين ، لذلك نسلط الضوء من خلال هذه الصفحة عبر على رصد موعد توقيت صلاة عيد الفطر في تركيا 2022 ، موعد صلاة عيد الفطر في اسطنبول, كهرمان, انقرة, وباقي المدن التركية, موعد صلاة عيد الفطر 2022 فر تركيا حسب توقيت الساعة لكل مدينة، وقد قمنا بطرح تقارير أخرى عبر ثقفني بخصوص موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا, السعودية, مصر, اليمن, العراق, السودان ، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا, ألمانيا, سوريا, تونس, موريتانيا, البحرين, الكويت, الإمارات, الأردن، وباقي الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في تركيا 2022 ، هو ما يبحث عنه الآن كافة المواطنين والمقيمين في جميع المدن التركية، وبالأخص الإطلاع على الساعة كم وقت صلاة العيد في تركيا 2022 ، مثل موعد صلاة العيد في اسطنبول, كهرمان, انقرة وغيرها من المدن في في تركيا، كما سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في تركيا ، وذلك وفقاً لما ستقررة الجهات المعنية والمختصة في تركيا، ووفقاً لإعلان استطلاع هلال شوال 2022 في تركيا.

متى موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في تركيا

بعد البحث والتدقيق من قبل الجهات المعنية والدينية فقد تقرر أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في تركيا 2022 هو يوم الإثنين الموافق الثاني 2 من شهر مايو المقبل 2022 الموافق 1 من شهر شوال 1443 وهو موعد عيد الفطر في اسطنبول تركيا 2022-1443 ، كما سيكون نفس الموعد في بعض من الدول ، وإلى حيث استطلاع هلال شوال في تركيا سنوافيكم بتحديث.

نستعرض عليكم الآن موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا – الساعة كم وقت صلاة عيد الفطر في تركيا 2022 ، وقد يختلف وقت الساعة بخصوص موعد توقيت صلاة العيد في تركيا ببعض المدن ، وجاء وقت صلاة العيد في تركيا 2022 كالتالي:

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في تركيا 2022

من المقرر أن يكون وقت صلاة العيد في اسطنبول تركيا في تمام الساعة 6:16 بتوقيت العاصمة ، كما أنه سيكون هناك اختلاف بسيط في توقيت الساعة بين المدن داخل تركيا.

موعد صلاة عيد الفطر في اسطنبول الساعة 6:16

موعد صلاة عيد الفطر أنقرة الساعة 6:08

موعد صلاة عيد الفطر في أضنة الساعة 6:04

موعد صلاة عيد الفطر في أضنة: 06.04،

موعد صلاة عيد الفطرأديامان: 05.51،

موعد صلاة عيد الفطر قره حصار: 06.20،

موعد صلاة عيد الفطر أغري: 05.28،

موعد صلاة عيد الفطر آق سراي: 06.07،

موعد صلاة عيد الفطر أماصيا: 05.55،

موعد صلاة عيد الفطر أنقرة: 06.08،

موعد صلاة عيد الفطر أنطاليا: 06.23،

موعد صلاة عيد الفطر أرداهان: 05.27،

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا ببعض المدن ، كما سنوافيكم من خلال تقارير أخرى متتالية بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية 2022 ، وقت صلاة العيد في مختلف المدن والعواصم العربية.