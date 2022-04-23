تركيا تحظر الطائرات الروسية التي تنقل عسكريين إلى سوريا

أعلنت تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التي تقل عناصر عسكرية، من روسيا إلى سوريا.

وقالت وكالة أنباء رويترز إن المجال الجوي التركي تم إغلاقه للطائرات العسكرية والمدنية التي تقل جنودا من روسيا إلى سوريا، بعد محادثات مع موسكو.

وجاء الإعلان وفقا لما نقلته قناة "تي آر تي خبر" التركية، عن وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، السبت.

وكانت تركيا قد منعت جميع السفن الحربية من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، في مطلع مارس الماضي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد شدد على أن بلاده "لن تتخلى" عن علاقاتها مع كل من روسيا أو أوكرانيا، لكنه قال إن تركيا ستنفذ ميثاقا دوليا يسمح لها بإغلاق المضائق البحرية عند مدخل البحر الأسود أمام السفن الحربية التابعة "للدول المتحاربة"، حسب ما ذكرت "أسوشييتد برس".